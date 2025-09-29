Ankara’da feci kaza! Otomobil tankere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.40 sıralarında İstanbul-Ankara yolu üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre K.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu oto lastik tamircisinin önünde park halinde bulunan tankere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Sedat Durmaz (34), Ömer Yılmaz (29) ve Kadir Yılmaz (31) yaşamını yitirdi. Araçta bulunan B.E. (16) ile sürücü K.E. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan sürücü K.E. Etimesgut Devlet Hastanesi’ne, B.E. ise Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

