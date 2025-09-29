Liverpool İstanbul’da! Dev maç öncesi kırmızıların kafilesi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak olan İngiliz devi Liverpool, İstanbul’a geldi. Kafilede yer alan yıldız isimler dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Liverpool İstanbul’da! Dev maç öncesi kırmızıların kafilesi belli oldu
Yayınlanma:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, yarın saat 22.00’de Rams Park’ta Liverpool’u konuk edecek. Teknik direktör Arne Slot yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Liverpool kafilesi, akşam saatlerinde İstanbul’a ulaştı.

İngiliz ekibi, saat 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yaptı. Oyuncular ve teknik heyet, kendilerini bekleyen otobüse binerek havalimanından ayrıldı.

LİVERPOOL’UN KAFİLESİ AÇIKLANDI

İstanbul’a gelen Liverpool kafilesinde şu futbolcular yer aldı:
"Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Ngumoha."

Galatasaray-Liverpool karşılaşması yarın saat 22.00’de Rams Park’ta oynanacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, Liverpool ise İstanbul’dan üç puanla dönmek istiyor.

Trump’tan sinema dünyasını sarsacak karar! Yabancı filmlere yüzde 100 vergiTrump’tan sinema dünyasını sarsacak karar! Yabancı filmlere yüzde 100 vergiDünya
Güney Sudan’da siyasi kriz! Görevden alınan cumhurbaşkanı yardımcısı vatana ihanetle yargılanıyorGüney Sudan’da siyasi kriz! Görevden alınan cumhurbaşkanı yardımcısı vatana ihanetle yargılanıyorDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

liverpool Galatasaray
Günün Manşetleri
Netanyahu Trump'ın Gazze planını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Beyaz Saray’dan kritik açıklama
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yurt dışına çıkış yasağı
Bankacılık sektörü 8 ayda 563 milyar lira kazandı
“AB üyeliğimiz Avrupa’nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır”
Soma’da santral açılsın, Muğla’da karşıyız
Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü?
Bursa’da kuraklık alarmı
İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak geliyor! Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak geliyor!
Şiddetli sağanak bu illeri vuracak! Şiddetli sağanak bu illeri vuracak!
Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları
150.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor? 150.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor?
Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı