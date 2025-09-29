Liverpool İstanbul’da! Dev maç öncesi kırmızıların kafilesi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak olan İngiliz devi Liverpool, İstanbul’a geldi. Kafilede yer alan yıldız isimler dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, yarın saat 22.00’de Rams Park’ta Liverpool’u konuk edecek. Teknik direktör Arne Slot yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Liverpool kafilesi, akşam saatlerinde İstanbul’a ulaştı.
İngiliz ekibi, saat 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yaptı. Oyuncular ve teknik heyet, kendilerini bekleyen otobüse binerek havalimanından ayrıldı.
LİVERPOOL’UN KAFİLESİ AÇIKLANDI
İstanbul’a gelen Liverpool kafilesinde şu futbolcular yer aldı:
"Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Ngumoha."
Galatasaray-Liverpool karşılaşması yarın saat 22.00’de Rams Park’ta oynanacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, Liverpool ise İstanbul’dan üç puanla dönmek istiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı