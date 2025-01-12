Yemen ordusu ABD uçak gemisini vurdu

Yemen, bir kez daha Kızıldeniz’de ABD’nin uçak gemisini füzelerle vurdu. Yemen ordusu askeri sözcüsü Yahya Seri, "Füze saldırısıyla ABD gemisinin operasyon alanını terk etmeye zorladık" dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yemen ordusu ABD uçak gemisini vurdu
Yayınlanma:

Yemen ordusu Kızıldeniz'de İsrail’i koruyan ABD donanmasındaki uçak gemisini vurdu. Yemen Ordu Sözcüsü Yahya Seri, ABD'nin "USS Harry Truman" adlı uçak gemisini füze ve insansız hava aracıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Ordu sözcüsü Seri, söz konusu saldırılarla ABD gemisinin operasyon alanını terk etmeye zorlandığını ifade etti. Seri, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukayı sürdüren İsrail'i hedef almaya devam edeceklerini bir kez daha ilan etti.

Bir yıl içinde ABD'nin 14 İHA'sı düşürüldü. Yemen ordusu daha önce de Kızıldeniz’de ABD ve İngiltere’ye ait tüm gemilerin hedeflerinde olduğunu açıklamıştı.

MISIR'DAN KIZILDENİZ AÇIKLAMASI

Öte yandan Mısır’dan da Kızıldeniz’e ilişkin açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati Kızıldeniz'in güvenliğinin "yalnızca kıyıdaş ülkelerin iradesine bağlı olduğunu" belirtti. Kahire'nin bu ülkeler dışında herhangi bir askeri varlığını da reddettiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye ile ilgili açıklama: "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye ile ilgili açıklama: "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"Gündem
Yemen abd uçak gemisi
Günün Manşetleri
DEM Parti'den açılım süreciyle ilgili iktidara çağrı
Eski açılımcı Bülent Arınç'tan yeni açılıma öneri
Hakan Fidan'dan Suriye ile ilgili açıklama
Gazze'de can kaybı 46 bin 565'e yükseldi
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Akaryakıt istasyonunda patlama
9 terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'ta ölü sayısı 16'ya yükseldi
İstanbul'da fabrika yangını
Yaya güvenliği kurallarına uymayan sürücülere işlem
Çok Okunanlar
9 terörist etkisiz hale getirildi 9 terörist etkisiz hale getirildi
Akaryakıt istasyonunda patlama Akaryakıt istasyonunda patlama
Feci kaza: Uyarı levhası koymaya çalışan sürücü otobüsün çarpmasıyla can verdi Feci kaza: Uyarı levhası koymaya çalışan sürücü otobüsün çarpmasıyla can verdi
İstanbul'da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını
Küçükçekmece'de polisler kaza yaptı Küçükçekmece'de polisler kaza yaptı