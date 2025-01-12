Yemen ordusu ABD uçak gemisini vurdu

Yemen ordusu Kızıldeniz'de İsrail’i koruyan ABD donanmasındaki uçak gemisini vurdu. Yemen Ordu Sözcüsü Yahya Seri, ABD'nin "USS Harry Truman" adlı uçak gemisini füze ve insansız hava aracıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Ordu sözcüsü Seri, söz konusu saldırılarla ABD gemisinin operasyon alanını terk etmeye zorlandığını ifade etti. Seri, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukayı sürdüren İsrail'i hedef almaya devam edeceklerini bir kez daha ilan etti.

Bir yıl içinde ABD'nin 14 İHA'sı düşürüldü. Yemen ordusu daha önce de Kızıldeniz’de ABD ve İngiltere’ye ait tüm gemilerin hedeflerinde olduğunu açıklamıştı.

MISIR'DAN KIZILDENİZ AÇIKLAMASI

Öte yandan Mısır’dan da Kızıldeniz’e ilişkin açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati Kızıldeniz'in güvenliğinin "yalnızca kıyıdaş ülkelerin iradesine bağlı olduğunu" belirtti. Kahire'nin bu ülkeler dışında herhangi bir askeri varlığını da reddettiğini kaydetti.