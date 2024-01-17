Yemen, Yunan gemisini vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e mal taşıyan bir Yunan gemisini vurdu. Füzelerle vurulan 24 mürettebatın bulunduğu yük gemisinde ciddi hasar meydana geldi.

Yemen, Yunan gemisini vurdu

Yemen, Filistin savaşının deniz cephesinde savaşmaya devam ediyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e giden Yunan yük gemisi Zografia'yı Kızıldeniz'de vurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Yahya Saree, geminin uyarıldığını, mürettebatın uyarıları dikkate almayarak İsrail'e doğru seyretmeye devam etmesi üzerine geminin hedef alındığını açıkladı.

Füzelerle vurulan 24 mürettebatın bulunduğu yük gemisinde ciddi hasar meydana geldi ancak hasar geminin seyir kabiliyetini etkilemedi.

Yemen önceki günde Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir konteyner gemisini vurmuştu.

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