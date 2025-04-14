Yemen'den İsrail'e balistik füze ve İHA operasyonu

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail’e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan resmi açıklamada, İsrail’e ait bir askeri hava üssü ile sivil havalimanının hedef alındığı bildirildi.

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Yemen'den İsrail'e balistik füze ve İHA operasyonu
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Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, İsrail’in Sdot Micha Hava Üssü ile Ben Gurion Havalimanı’nın biri hipersonik olmak üzere iki balistik füzeyle vurulduğunu açıkladı. Ayrıca, Askalan bölgesinde stratejik öneme sahip olduğu belirtilen bir hedefin İHA ile imha edildiği ifade edildi.

Operasyonun ardından Kassam Tugayları, Yemen’in Filistin halkına verdiği destekten ötürü minnet duyduklarını belirten bir mesaj yayımladı. Açıklamada, “Filistin halkı, Yemen’in onurlu duruşunu asla unutmayacak” ifadelerine yer verildi.

Yemen ordusu ayrıca, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ilinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait MQ-9 (Mekû Dokuz) tipi bir silahlı insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, Yemen’in Gazze’ye destek amacıyla sürdürdüğü operasyonlar kapsamında düşürdüğü MQ-9 sayısı 16’ya yükseldi.

MQ-9 tipi SİHA’ların birim maliyetinin yaklaşık 30 milyon dolar olduğu biliniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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