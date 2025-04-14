Rapçi Sansar Salvo'dan skandal paylaşım: Babasına şiddet uyguladı

‘Sansar Salvo’ lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından bu kez de aile içi şiddet iddialarıyla gündeme geldi. Arslan’ın, babası Gazi Arslan’a şiddet uyguladığı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürüldü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Rapçi Sansar Salvo'dan skandal paylaşım: Babasına şiddet uyguladı
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Ekin Can Arslan, 2024 yılının Aralık ayında kliplerinde yasaklı madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmış ve üç ay sonra tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından yaşanan gelişmeler doğrultusunda, anne Arzu Girgin ve baba Gazi Arslan oğullarının vesayetini almak üzere harekete geçti.

Sosyal medyada tepki çeken paylaşım

Rapçi Ekin Can Arslan, babasının vesayet başvurusu sonrası sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Babasına fiziksel şiddet uyguladığı anları video olarak yayımlayan Arslan, paylaşımına “Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın” ifadelerini ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma büyük tepki gösterdi. Görüntülerin şiddet suçu kapsamında değerlendirilmesi ve yetkili mercilere ihbar edilmesi yönünde çağrılar yapıldı.

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