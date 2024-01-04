Yemen'den İsrail'e Deniz Operasyonu! ABD'yi Uyardılar
Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz'de İsrail'e karşı yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Yemen'den yapılan açıklamada, "Kızıldeniz ve Umman denizinde tüm dünya ülkelerinin gemileri güvende hareket edebilir. Bunun tek istisnası Siyonist İsrail ile ilişkin gemilerdir." denildi.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri Yemen güçlerinin İsrail’e karşı askeri operasyonuna dair şu açıklamada bulundu:
- Saldırı ve kuşatma altında olan mazlum Filistin halkını desteklemek doğrultusunda Yemen Deniz Kuvvetleri işgal altındaki Filistin limanlarına doğru ilerlemekte olan ‘CMA CGM TAGE’ gemisini hedef aldı.
- Gemi çalışanları Yemen Deniz Kuvvetlerinin uyarılarına yanıt vermemesinin ardından bu saldırı gerçekleşmiştir.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri, Siyonist İsrail rejiminin Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulmasına kadar İsrail gemilerine karşı düzenlenen askeri saldırıların devam edeceğini vurguladı.
Tuğgeneral Yahya Seri açıklamasını şöyle sürdürdü:
- Kızıldeniz ve Umman denizinde tüm dünya ülkelerinin gemileri güvende hareket edebilir. Bunun tek istisnası Siyonist İsrail ile ilişkin gemilerdir. Ayrıca ABD tarafından yapılan hiçbir saldırı yanıtsız kalmayacaktır.
Yemenli yetkili ABD’yi uyararak “Yemen Silahlı Kuvvetleri düşman ABD’yi Siyonist İsrail rejimiyle ilişkin gemileri korumaması yönünde uyarıyor.” ifadesini kullandı.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih Aruri’nin terör edilmesine dair “Biz Yemen Silahlı Kuvvetleri olarak el-Aruri’nin şehadetini Hamas hareketindeki mücahit kardeşlerimize başsağlığı diliyor, aynı zamanda onları tebrik ediyoruz.” dedi.
Kaynak: İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA)