Yemen'den İsrail'e Deniz Operasyonu! ABD'yi Uyardılar

Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri Yemen güçlerinin İsrail’e karşı askeri operasyonuna dair şu açıklamada bulundu:

- Saldırı ve kuşatma altında olan mazlum Filistin halkını desteklemek doğrultusunda Yemen Deniz Kuvvetleri işgal altındaki Filistin limanlarına doğru ilerlemekte olan ‘CMA CGM TAGE’ gemisini hedef aldı.

Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri, Siyonist İsrail rejiminin Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulmasına kadar İsrail gemilerine karşı düzenlenen askeri saldırıların devam edeceğini vurguladı.

Tuğgeneral Yahya Seri açıklamasını şöyle sürdürdü:

- Kızıldeniz ve Umman denizinde tüm dünya ülkelerinin gemileri güvende hareket edebilir. Bunun tek istisnası Siyonist İsrail ile ilişkin gemilerdir. Ayrıca ABD tarafından yapılan hiçbir saldırı yanıtsız kalmayacaktır.