Yoon Suk Yeol ayaklanma suçlamasıyla karşı karşıya

Güney Kore’de 3 Aralık’ta ilan edilen sıkıyönetimle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama emri çıkarıldığı bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yoon Suk Yeol ayaklanma suçlamasıyla karşı karşıya
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Yonhap Haber Ajansı’na göre, Seul Batı Bölge Mahkemesi, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığının yürüttüğü ortak soruşturma doğrultusunda "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla Yoon’un tutuklanmasını kararlaştırdı. Ayrıca, devlet başkanlığı konutunda arama yapılmasına da izin verildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Yoon Suk Yeol’u ifadeye çağırmak için 18, 25 ve 29 Aralık tarihlerinde üç kez girişimde bulunmuş ancak Yoon bu çağrılara yanıt vermemişti. Bunun üzerine yetkililer, mahkemeye tutuklama talebinde bulunarak harekete geçti.

Yoon’un avukatı Yun Gap-geun ise, "CIO’nun ayaklanma soruşturması yürütme yetkisi olmadığını" savunarak bu karara karşı yasal girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Güney Kore tarihinde ilk kez görevdeki bir devlet başkanı için tutuklama emri çıkarılmış olması, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı.

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelerde bulunmasını" gerekçe göstererek sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak parlamento, yaptığı oylamada kararı reddetmiş ve ardından bu durum Bakanlar Kurulunca da onaylanarak sıkıyönetim geri çekilmişti.

Yoon, sıkıyönetimi Kuzey Kore yanlısı grupları etkisiz hale getirmek ve anayasal düzeni korumak için ilan ettiğini savunmuştu. Savunma Bakanlığı, bu süreçte ordudaki komutanları teyakkuzda olmaları için uyarmış ve bazı birliklerin Ulusal Meclis’e gönderildiği bildirilmişti.

Azil Süreci ve Geçici Görev Değişiklikleri

Muhalefet partileri, sıkıyönetimin anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek Yoon’un azli için iki kez önerge sunmuş, ikinci önerge 14 Aralık’ta kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin kararını beklemek üzere görevden geçici olarak uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten atanmıştı.

Ancak, 27 Aralık’ta Başbakan Han için de azil kararı alınmasıyla devlet başkanlığı görevini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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