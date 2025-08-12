Yunanistan’da ormanlık alanda kundaklama düzeneği bulundu: 1 kişi gözaltında

Atina yakınlarındaki Drosia bölgesinde ormanlık alanda kundaklama düzeneği tespit edildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Drosia bölgesinde ormanlık alanda kundaklama düzeneği tespit edildi. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

PİKNİK TÜPLERİ VE BENZİN ŞİŞESİYLE DÜZENEK

İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde ormanlık alanda yürüyen bir kişi, bantla sarılı iki küçük piknik tüpü, benzin dolu bir şişe ve fitilden oluşan bir düzenek fark ederek yetkililere ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, düzeneği güvenli şekilde bulunduğu yerden uzaklaştırdı. Kundaklama düzeneği, Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Dairesi’ne (DAEE) teslim edildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis kaynakları, olayla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını, şüphelinin ifadesinin alındığını ve olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu aktardı.

Ülkede son günlerde çok sayıda orman yangınıyla mücadele edilirken, yetkililer kundaklama ihtimaline karşı teyakkuzda olduklarını vurguladı. Yangın riski yüksek bölgelerde devriyelerin artırıldığı ve ormanlık alanlara izinsiz girişlerin engellendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

