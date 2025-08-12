Bakanlıktan şok karar! Ünlü markaların ürünleri tehlikeli çıktı, toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliği denetimleri kapsamında iki farklı ürünü daha güvensiz ilan ederek piyasadan toplatma kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Chakra markasına ait çubuklu oda kokusu ile Universal markasının Uni Drain Unlight lavabo açıcı ürünü mevzuata aykırılık ve sağlık riski gerekçesiyle piyasadan çekilecek.

Açıklamada, Chakra çubuklu oda kokusunda bulunması gereken dokunsal uyarı işaretlerinin yer almadığı, ayrıca ürünün kullanıcılar için yanık, yaralanma ve alerjik reaksiyon riski taşıdığı belirtildi. Bu nedenle ürünün satışının yasaklandığı ve toplatma işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.

Aynı şekilde, Uni Drain Unlight lavabo açıcıda da çocuk emniyetli kapak sisteminin bulunmadığı ve dokunsal uyarı eksikliği tespit edildi. Bakanlık, bu eksikliklerin tüketici sağlığını tehdit ettiğini belirterek ürünün piyasadan tamamen kaldırılacağını duyurdu.

Her iki ürünle ilgili firmalara yasal sürecin başlatıldığını bildiren Bakanlık, tüketici güvenliği denetimlerinin aralıksız süreceğini vurguladı.

