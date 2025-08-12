Kırıkkale’de hastanede usulsüz “yeşil reçeteli ilaç” yazan personel tutuklandı

Kırıkkale’de bir kamu hastanesinde, usulsüz şekilde yeşil reçeteye tabi ilaç yazdığı tespit edilen hastane personeli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önleme çalışmaları kapsamında harekete geçti.

Yapılan araştırmada, hastanede görevli M.T.C.’nin, aynı kurumda çalışan 4 doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 kişiye 37 kutu sentetik hap yazdığı belirlendi.

Operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.T.C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

