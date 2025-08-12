İran 12 Günlük Savaş verilerini paylaştı: 7 bin ihbar, 21 bin gözaltı

İRAN’DA 12 GÜNLÜK SAVAŞTA 21 BİN GÖZALTI

İran Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Said Muntezarulmehdi, İsrail ile 12 gün süren saldırılar sırasında halktan 7 bin 850 ihbar geldiğini ve ihbarlar doğrultusunda 21 bin şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 13 Haziran'dan bu yana gelen ihbarlara ilişkin açıklama yapan Muntezarulmehdi, 12 gün süren saldırılar sırasında polis merkezlerine yapılan ihbarların yüzde 41 oranında arttığını belirtti. Halktan toplamda 7 bin 850 ihbar alındığını ifade eden Muntezarulmehdi, bu kapsamda 2 bin 774’ü yabancı uyruklu olmak üzere 21 bin kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Muntezarulmehdi, gözaltına alınan yabancı uyrukluların telefonlarında yüksek bölgelerden ve kritik merkezlerden yapılan fotoğraf ve video çekimleri ile konum gönderme faaliyetlerinin tespit edildiğini bildirdi.

CASUSLUK VE GİZLİ GÖRÜNTÜ SUÇLAMALARI

Sözcü Muntezarulmehdi, 261 kişinin casusluk şüphesiyle, 172 kişinin ise izinsiz görüntü alma suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheli ve sanıklardan ele geçirilen telefonların incelenmesi sonucunda ise 30 özel güvenlik vakasının tespit edildiğini kaydetti.

Öte yandan 21 bin şüphelinin mevcut durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.