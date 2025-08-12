Fabrizio Romano duyurdu: Muslera sonrası yeni kale bekçisi yolda

Uzun yıllar Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera’nın ayrılmasıyla sarı-kırmızılı yönetim hem tecrübeli hem de gelecek vadeden bir kaleci transferi için çalışmalara başladı. Süper Lig’e Gaziantep FK deplasmanında alınan 3-0’lık galibiyetle moralli giren Cimbom, transfer gündeminde kaleci pozisyonunu öncelikli sıraya aldı.

GENÇ YETENEK DENİZ DÖNMEZER DE LİSTEDE

Ajansspor’un haberine göre, Adana Demirspor’un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer, Galatasaray’a önerildi. Yüksek potansiyeliyle dikkat çeken genç eldiven için yönetimin olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU: EDESON TEMASI

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray’ın Manchester City kalecisi Ederson için doğrudan temas kurduğunu açıkladı. Romano’ya göre, sarı-kırmızılılar Brezilyalı eldiveni ana hedef olarak belirlediği için Donnarumma seçeneği hiçbir zaman somut bir aşamaya gelmedi.

Görüşmelerin her iki kulüp ve oyuncu tarafında sürdüğü belirtilirken, City’nin Donnarumma’yı transfer etme planı bu sürecin seyrinde kilit rol oynayabilir.