Fenerbahçe – Feyenoord maçı EXXEN’de mi? 1 TL deneme üyeliğiyle izlenebilir mi?

FENERBAHÇE – FEYENOORD MAÇI EXXEN’DE Mİ? DENEME ÜYELİĞİYLE İZLENEBİLİR Mİ?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Feyenoord ile karşılaşacağı mücadele, EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesi taraftarlar, platformun sunduğu 1 TL’lik deneme üyeliği kampanyasıyla bu maçı izleyip izleyemeyeceklerini merak ediyor.

Sosyal medya ve arama motorlarında öne çıkan sorular şöyle:

EXXEN deneme üyeliğiyle maç izlenir mi?

1 TL’lik kampanya spor yayınlarını kapsıyor mu?

7 günlük deneme paketi EXXEN Spor içeriklerine erişim sağlar mı?

EXXEN’DEN AÇIKLAMA: SPOR YAYINLARI DENEME ÜYELİĞİNE DAHİL DEĞİL

EXXEN’in 1 TL karşılığında sunduğu 7 günlük deneme üyeliği yalnızca dizi, film ve eğlence programları için geçerli. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi gibi karşılaşmalar bu paket kapsamında yer almıyor.

EXXEN, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda da bu ayrımı net biçimde ifade etti. Spor yayınlarını izlemek isteyen kullanıcıların, doğrudan ExxenSpor paketine abone olması gerekiyor.

FENERBAHÇE MAÇINI İZLEMEK İÇİN HANGİ PAKET GEREKLİ?

Fenerbahçe – Feyenoord karşılaşması, yalnızca ExxenSpor paketi kapsamında izlenebilecek. Yani 1 TL’lik deneme kampanyası bu maça erişim sağlamıyor.

EXXENSPOR PAKETİ FİYATI NE KADAR?

Spor içerikleri, Exxen ana paketine ek olarak sunuluyor. Güncel fiyatlandırma ise şu şekilde:

Reklamsız ExxenSpor Paketi: Aylık 499,00 TL

(Exxen 219,00 TL + Reklamsız Paket 90,00 TL + ExxenSpor 190,00 TL)

Maçı canlı izlemek isteyenlerin bu pakete abone olmaları gerekiyor.