YKS tercih süreciyle ilgili son hatırlatma: Adaylar dikkatli olmalı
2025 YKS tercih sürecinde sona gelindi. Adaylar için belirlenen takvimde son tarih yaklaştı.
ÜNİVERSİTE ADAYLARI İÇİN KRİTİK TARİH YAKLAŞTI
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci yarın sona eriyor.
YKS sonuçlarının 19 Temmuz’da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih işlemleri 1 Ağustos’ta başlamıştı. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre tercih süreci yarın gece saat 24.00’te tamamlanacak.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor.
TERCİH KILAVUZU MUTLAKA İNCELENMELİ
Adayların, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle inceleyerek tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
2,5 MİLYONDAN FAZLA ADAY BAŞVURDU
2025-YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katıldı. Sınavın tüm oturumlarına toplamda 2 milyon 560 bin 649 aday başvurmuştu.
YKS kapsamında üniversite tercihi yapmak isteyen adayların yarın geceye kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Tercih süresi uzatılmayacak.