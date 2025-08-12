YKS tercih süreciyle ilgili son hatırlatma: Adaylar dikkatli olmalı

ÜNİVERSİTE ADAYLARI İÇİN KRİTİK TARİH YAKLAŞTI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci yarın sona eriyor.

YKS sonuçlarının 19 Temmuz’da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih işlemleri 1 Ağustos’ta başlamıştı. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre tercih süreci yarın gece saat 24.00’te tamamlanacak.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor.

TERCİH KILAVUZU MUTLAKA İNCELENMELİ

Adayların, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle inceleyerek tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

2,5 MİLYONDAN FAZLA ADAY BAŞVURDU

2025-YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katıldı. Sınavın tüm oturumlarına toplamda 2 milyon 560 bin 649 aday başvurmuştu.

YKS kapsamında üniversite tercihi yapmak isteyen adayların yarın geceye kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Tercih süresi uzatılmayacak.