Anahtarı kopyaladı, altınları çaldı, sıfır araba aldı… Mahkemeden şaşırtan karar!

Olay, Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Enes B. (33) ve eşi Özge B. (33), evlerinde sakladıkları bilezik, gram altın, çeyrek altın ve pırlanta yüzüklerden oluşan ziynet eşyalarının çalındığını fark ederek 5 Ağustos’ta polise başvurdu. Çift, altınları en son 20 Temmuz’da kontrol ettiklerini, 28 Temmuz’a kadar 8 gün evde olmadıklarını ve hırsızın bu süreçte eve girmiş olabileceğini ifade etti.

ANAHTARI KOPYALAYIP EVE GİRDİ

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının, müştekilerle aynı apartmanda oturan ve yakın komşuluk ilişkileri bulunan N.G. (26) tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Evli ve 1 çocuk annesi N.G.’nin, komşusunun ev anahtarını gizlice alıp anahtarcıda kopyalattığı, bu şekilde eve girerek ziynet eşyalarını çaldığı belirlendi.

ALTINLARI BOZDURULUP SIFIR ARAÇ ALINDI

Şüphelinin evinde yapılan aramada çalınan altınların küçük bir kısmı bulunurken, geri kalanının bozdurularak 1 milyon 300 bin TL değerinde sıfır otomobil satın alındığı ortaya çıktı. Suçunu kabul eden N.G., pişman olduğunu belirtti.

Mağdur çift, adliyeye gelerek zararlarının karşılandığını belirtti ve şikayetlerinden vazgeçti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan N.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.