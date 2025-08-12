Beşiktaş Futbol Akademisi’nde yeni yapılanma: Tuncay Yanık ve Serdar Topraktepe’ye görev

Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademisi’nde idari ve teknik sorumluluklarda yeni atamalar yaptı. Tuncay Yanık ve Serdar Topraktepe’ye görev verildiği açıklandı.

BEŞİKTAŞ FUTBOL AKADEMİSİ’NDE YENİ YAPILANMA

Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademisi yapılanmasında iki önemli isme görev verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Futbol Akademi İdari Direktörlüğü görevine, kulüpte daha önce Futbol A Takım İdari Menajerliği görevinde bulunan Tuncay Yanık’ın getirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tuncay Yanık'a görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

GENÇLİK GELİŞİM SORUMLULUĞUNA TOPRAKTEPE GETİRİLDİ

Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine ise Serdar Topraktepe’nin getirildiği duyuruldu.

Kulüp açıklamasında “Serdar Topraktepe’ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

