2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM sorgulama ekranı

20 Temmuz’da tamamlanan DGS’nin sonuçları için bekleyiş sürüyor. Adaylar, puan, sıralama ve tercih takvimi için ÖSYM’nin açıklayacağı tarihi araştırıyor. İşte DGS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Önlisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz’da tamamlandı. ÖSYM tarafından uygulanan sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI

DGS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin takvimine göre 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin sonuç sayfası üzerinden öğrenebilecek. Sonuç belgeleri fiziki olarak gönderilmeyecek.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

DGS puanı, adayların sayısal ve sözel testlerden aldıkları standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) dikkate alınarak hesaplanacak. Puan hesaplamasında kullanılan katsayılar, ÖSYM tarafından yayımlanan Tablo-A üzerinden belirleniyor.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların puanı hesaplanacak. Aksi halde DGS puanı oluşmayacak.

Ayrıca 2024-DGS'de bir programa yerleşen adayların ÖBP'si bu yıl 0,45 katsayısı ile değerlendirilecek.

SONUÇ BELGESİNDE NELER YER ALACAK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre adayların sınav sonuç belgelerinde şunlar yer alacak:

Sayısal ve sözel testlerdeki doğru-yanlış sayıları
Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP)
2025-DGS puanları (ilgili puan türleri)
TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sonuçlarının ardından adaylar, ÖSYM’nin tercih kılavuzu doğrultusunda lisans programlarına geçiş yapmak için tercih sürecine girecek. Tercih takvimi ve detayları ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden açıklanacak.

