Yunanistan’da Santorini’de OHAL! Riskler büyüyor
Yunanistan’ın volkanik patlama riskiyle karşı karşıya olan Santorini Adası’nda olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Yetkililer, OHAL’in 1 Mart’a kadar yürürlükte kalacağını açıkladı.
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Yunanistan’ın volkanik patlama riskiyle karşı karşıya olan Santorini Adası’nda olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Yetkililer, OHAL’in 1 Mart’a kadar yürürlükte kalacağını açıkladı.
Santorini Adası'nda yaşanabilecek olası volkanik patlamalar nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Ayrıca, adada meydana gelebilecek hırsızlıkları engellemek amacıyla polis gücü ve güvenlik kontrolleri sıklaştırıldı.