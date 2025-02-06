Yunanistan’da Santorini’de OHAL! Riskler büyüyor

Yunanistan’ın volkanik patlama riskiyle karşı karşıya olan Santorini Adası’nda olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Yetkililer, OHAL’in 1 Mart’a kadar yürürlükte kalacağını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yunanistan’da Santorini’de OHAL! Riskler büyüyor
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Yunanistan’ın volkanik patlama riskiyle karşı karşıya olan Santorini Adası’nda olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Yetkililer, OHAL’in 1 Mart’a kadar yürürlükte kalacağını açıkladı.

Santorini Adası'nda yaşanabilecek olası volkanik patlamalar nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Ayrıca, adada meydana gelebilecek hırsızlıkları engellemek amacıyla polis gücü ve güvenlik kontrolleri sıklaştırıldı.

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