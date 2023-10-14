2024 Yılında Eğitimde Bomba Değişimler! Teneffüs Dakikasından Sınavlara Kadar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlanacak.

2024 Yılında Eğitimde Bomba Değişimler!

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre, öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlanacak.

Teneffüs Dakikasından Sınavlara Kadar

Yönetmelikte göre, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrencilerin şubelere dağılımının dengeli olması için bu işlemler e-Okul sistemi üzerinden otomatik yapılacak. Ayrıca şubeleri okutacak öğretmenlerin belirlenmesi de bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Düzenleme öncesinde sadece anne ve babası çalışan çocuklara nakil konusunda kolaylık sağlanıyorken yapılan değişiklik ile yetim ve öksüz çocuklar, ailesinde ağır engelli bulunan çocuklar için de nakil konusunda kolaylık getirildi.

Yapılan düzenlemeyle okula gelmeyen, bir derse girdiği halde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilecek. Devamsızlığın 5’inci, 10’uncu ve 15’inci günlerinde bildirim yapılacak. Doğum yapan öğretmenlerin nöbet tutmama hakkı 2 yıla çıkarıldı. Yönetmeliğe göre, doğum yapan öğretmenlerin 1 yıl olan nöbet tutmama hakkı, anne ile çocuğun daha fazla bir arada kalabilmelerini sağlamak amacıyla 2 yıla çıkarıldı. Deprem bölgesindeki okul öncesi eğitim kurumlarında katkı payı alınmayacak. Öte yandan, düzenlemeye göre 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında katkı payı alınmaması kararlaştırıldı.