2025-KPSS A grubu için geri sayım başladı: Sınava giriş belgeleri erişime açıldı!

7 Eylül'de yapılacak olan KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesi adaylar için kritik belge erişime açıldı. Adaylar, sınava giriş yerlerini ÖSYM'nin resmi adresinden öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar için sınava giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM'nin 28 Ağustos 2025 tarihli duyurusuna göre, 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek sınav için gerekli olan belgeler, https://ais.osym.gov.tr  adresinden temin edilebilecek.

Yapılan açıklamada, “2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı” denilerek, adayların sınava girecekleri binalar ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek.

Sınava katılacak binlerce aday için giriş belgesi, hem sınav yeri bilgisini öğrenmek hem de sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak adına büyük önem taşıyor. Adayların belgeyi sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunlu. ÖSYM, tüm adaylara belgelerini kontrol etmeleri ve zamanında indirmeleri yönünde uyarıda bulundu.

