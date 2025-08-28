AK Parti’den CHP’li belediyelere sert mesaj: “Hepimiz artık ne yaptıklarını görüyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Karabük’te düzenlediği basın toplantısında yerel yönetimlerdeki çalışmaları ve siyasi vizyonlarını anlattı. AK Parti Karabük İl Başkanlığı’nda konuşan Demir, partisinin belediyecilik anlayışının diğer siyasi partilerle kıyaslanamayacak düzeyde olduğunu ifade etti.

Demir, “Biz görüyoruz, diğer belediyeleri de görüyoruz. Özellikle CHP'li belediyelerin yaptıklarını hepimiz artık görüyoruz. Dolayısıyla hiçbir partinin belediyeleriyle mukayese edilemeyecek, olağanüstü başarılar üzerine inşa edilmiş yerel yönetimler anlayışımız var.” ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'Yİ BU MİLLET KURDU"

Demir, konuşmasında AK Parti’nin kuruluş vizyonuna da değinerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız, 24 yıl önce 'AK Parti'yi bu millet kurdu.' demişti. AK Parti, aslında bu milletin kendi ülkesinin geleceğiyle ilgili kendi beklentilerini gerçekleştirmek üzere milletin duasıyla ve milletin beklentisiyle kuruldu.” dedi.

AK Parti’nin temelinde insanı merkeze alan bir siyaset anlayışının olduğunu vurgulayan Demir, “Biz insanı merkeze alan ve onun beklentilerini ön plana çıkaran düşüncenin insanlarıyız. Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirirken insanlarımızla birlikte olmak en önemli şiarımızdır.” diye konuştu.

AK Parti’nin belediyecilik anlayışını tanımlayan Demir, 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlayan hizmet çizgisini örnek göstererek, “Bizim belediyeciliğimiz, başka partilerin belediyeciliğiyle asla mukayese edilmez.” dedi.

Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Temel hedefimiz; şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın refahına katkıda bulunmak, mutluluğu için gece gündüz demeden çalışmaktır. AK Parti belediyeciliği, hakikat belediyeciliğidir.”

"TRANSFER DEĞİL BÜTÜNLEŞME"

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Demir, belediye başkanlarının maaşlarıyla ilgili tartışmalara değinerek, “Belediye başkanlarının imkanları sınırlıdır ancak sorumluluk alanlarında sınır yoktur.” dedi.

Başka partilerden AK Parti’ye geçiş olup olmayacağı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: “AK Parti'de transfer diye bir kelime yok, gündemimizde öyle bir konu yok. Biz buna bütünleşme diyoruz. Bu yürüyüşe katılmak isteyen arkadaşlarımız var, belediyeler var. Şüphesiz kriterimiz var. Bu süreçten geçen olursa, Cumhurbaşkanımıza arz edilir ve onay alırsa katılım gerçekleşebilir. Ancak bu süreci tamamlayamayan belediyeler de var.”

Basın toplantısına, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.