İstanbul’da kayıp alarmı! Rus yüzücüden sonra Belaruslu başkan da sırra kadem bastı

Boğaziçi’nde kaybolan Rus yüzücünün ardından bir gizemli olay daha yaşandı. Belaruslu Anatol Kotau’nun İstanbul’a iniş yaptıktan sonra Türkiye’yi hızla terk ettiği ortaya çıktı. Olay uluslararası takipte.

Yayınlanma:

İstanbul, birkaç gün içinde iki ayrı kayıp vakasıyla dünya gündemine oturdu. 24 Ağustos’ta Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov hala bulunamazken, bu olayın yankıları sürerken bir başka dikkat çekici gelişme yaşandı. Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau'nun da İstanbul’a iniş yaptıktan sonra adeta izini kaybettirdiği ortaya çıktı.

Sadık Kahraman’ın haberine göre, Kotau 21 Ağustos saat 13.49’da Varşova’dan İstanbul Havalimanı’na giriş yaptı. Aynı gün içerisinde Trabzon’a uçtu ve buradan da saat 18.35’te yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Ancak çıkış yaptığı ülke ya da sonraki varış noktası kamuoyuna açıklanmadı.

RUS YÜZÜCÜ HALA KAYIP

Öte yandan 24 Ağustos’ta gerçekleşen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un arama çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul
