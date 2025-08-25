2025 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı: Nereden bakılır?

ÖSYM, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adayların tercihleri doğrultusunda yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin ykssonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıt Tarihleri:

Kayıt hakkı kazanan adaylar: 1-5 Eylül 2025

Elektronik kayıtlar: 1-3 Eylül 2025

Adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversitelerin duyurduğu belgelere ve tarihlere göre işlem yapacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un açıklaması:

“Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin ‘ykssonuc.osym.gov.tr’ adresinden öğrenebilirsiniz. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfalarındaki açıklamaları ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır. Her birinize üstün başarılar dilerim.”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın açıklaması:

“Sevgili adaylarımız, 2025 YKS sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı dolmuş durumda. Mühendislik programlarındaki doluluk oranı yüzde 97, öğretmenlik programlarında ise yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yeni açılan 27 programa (3 lisans, 24 ön lisans) tek bir kontenjan bile boş kalmadı. Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim.”