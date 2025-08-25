Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? 25 Ağustos güncel kurlar

Döviz kurları, haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Geçen hafta TL karşısında yükselişe geçen dolar, yeni haftanın ilk gününe durağan seyrederken, euro hafif düşüşle başladı.

Dolar, hafta boyunca küçük adımlarla değer kazanmış ve haftanın son gününde 41 TL eşiğini aşmıştı. Bu seviye, doların en son 19 Mart’taki İBB operasyonunda gördüğü seviyeye denk geliyor. Ancak hafta başında dolar, 41 TL eşiğinin hemen altında dengelendi.

25 Ağustos 2025 tarihli döviz kuru fiyatları ise şu şekilde:

ABD Doları 💵
Alış: 40,9843 TL | Satış: 40,9956 TL (% +0,02)

Euro 💶
Alış: 47,9703 TL | Satış: 48,0299 TL (% -0,12)

İngiliz Sterlini 💷
Alış: 55,3739 TL | Satış: 55,4428 TL (% -0,16)

Yatırımcılar ve dövizle işlem yapanlar, kurların yönünü yakından takip etmeye devam ediyor.

