Bakan Uraloğlu kendi videosuyla radar cezası aldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nda hız sınırını aştığı için ceza aldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bakan Uraloğlu kendi videosuyla radar cezası aldı!
Yayınlanma:

Uraloğlu, direksiyon başında çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken, aracının 225 kilometre hıza ulaştığı görüldü.

Paylaşımında kendisini ihbar eden Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

“Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunludur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.”

Bakan Uraloğlu’na, “hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak” maddesi kapsamında 9 bin 267 lira ceza kesildi.

Düğün sektöründe büyük vurgun: 3,6 Milyar Lira kayıt dışı gelir tespit edildiDüğün sektöründe büyük vurgun: 3,6 Milyar Lira kayıt dışı gelir tespit edildiGündem
Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!Yurt
ulaştırma bakanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu radar
Günün Manşetleri
643 milyon liralık suç şebekesi çökertildi
3,6 Milyar Lira kayıt dışı gelir tespit edildi
Tülay Hatimoğulları'ndan komisyona çağrı
"Müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar"
Şatafatlı düğünler kara para kapısı çıktı
‘Kurasız hac’ vaadiyle vatandaşları kandıran acentelere ağır ceza
TZOB Başkanı Bayraktar’dan su kaynakları için kritik uyarı
Yaya geçitleri yeniden düzenleniyor
Hakem kurulu bugün ikinci kez toplanacak
Onlarca yol sabahın erken saatlerinde kapatıldı, işte kapatıla
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Motorine 2 hafta sonra büyük indirim! 25 Ağustos güncel fiyatlar Motorine 2 hafta sonra büyük indirim! 25 Ağustos güncel fiyatlar
Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz
⚠️ Deprem mi oldu? İşte 25 Ağustos 2025 son dakika depremleri ⚠️ Deprem mi oldu? İşte 25 Ağustos 2025 son dakika depremleri