Bakan Uraloğlu kendi videosuyla radar cezası aldı!

Uraloğlu, direksiyon başında çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken, aracının 225 kilometre hıza ulaştığı görüldü.

Paylaşımında kendisini ihbar eden Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

“Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunludur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.”

Bakan Uraloğlu’na, “hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak” maddesi kapsamında 9 bin 267 lira ceza kesildi.