Sinop merkezli dev operasyon: 643 milyon liralık suç şebekesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 6 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda, hesaplarında 643 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

 Operasyon kapsamında elebaşının da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 9 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şunları kaydetti:

“Sinop merkezli Mersin, Adana, Elazığ, Gaziantep ve Hatay’da yürütülen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden vatandaşlara ait cinsel içerikli video ve görüntülerin kayda alındığı, mağdurlarla iletişime geçilerek kendilerini avukat olarak tanıtıp önceden belirledikleri banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri tespit edildi. Bu yöntemle elde edilen haksız kazanç kripto hesaplara aktarıldı. Şüphelilerin 325 kişiyi mağdur ettiği belirlenmiş ve 472 banka hesabına bloke konulmuştur.

Savcılıklarca soruşturma başlatılan operasyonu koordine eden Sinop Valiliği, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK ekiplerini tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacak. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.”

