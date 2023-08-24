4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? 2023 Güncel Durum!

Ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okulların 4 güne indirileceği ile ilgili bir konu gündemde. Şu anda 5 gün okula gidip 2 gün tatil yapan öğrenciler eğer bu konu yürürlüğe girerse 4 gün okula gidip 3 gün tatil yapacak. Bu sebeple 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? sorusu gündemde.

4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? 2023 Güncel Durum!
4 gün okul 3 gün tatil ne oldu cuma günleri tatil mi olacak?
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Avrupa'da okulların 4 gün olup tatilin 3 gün olacağı konusunda haberler gelmeye başladı. Bunu duyan öğrenciler, veliler ve  öğretmenler bu konuya dair gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Avrupa'nın bazı ülkeleri olan İspanya, Belçika, İzlanda, Hollanda, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Birleşik Krallık'ta haftada 4 gün çalışılmaya başlandı.

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4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL SON DAKİKA!

3 gün boyunca tatil yapan bu ülkeler iş hayatında daha verimli ve normal hayatlarında daha mutlu oluyorlar. Eğitimde de bu şekilde bir plana imza atmayı düşünüyorlar. Ancak bu sefer sebebi farklı. Türkiye'de bu şekilde bir değişiklik yapılacak mı herkes merak ediyor.

4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı

 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL KONUSUNDA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NE DİYOR?

Türkiye'de böyle bir sisteme geçilmesi öğrenci ve öğretmenlerin daha zinde ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca daha az enerji tüketimini sağlayarak karbon ayak izimizi düşürür. İşte Avrupa'da okulların bu düzene geçmesinin altında yatan temel sebep ise tam olarak enerji krizi. Enerji krizi için bulunan çözümlerden biri 4 gün okul 3 gün tatil sistemine geçmek.

Cuma günü tatil mi olacak?

 4 GÜN OKUL, 3 GÜN TATİL HANGİ ÜLKELERDE VAR?

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Avrupa enerji krizine çözüm olarak eğitimde devrim yaratacak bir çözüm önerisi sundu. İngiltere, Norveç ve İzlanda gibi ülkeler 4 gün okul 3 gün tatil sistemine geçerek okulların harcadığı karbon ayak izini azaltmaya çalışıyor. Türkiye henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmasa da Türkiye'de okullar 3 gün tatil mi olacak gibi sorular sorulmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

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