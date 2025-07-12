719 LGS birincisi iddiasına MEB'den suç duyurusu!

Millî Eğitim Bakanlığı, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olmasına yönelik kamuoyundaki spekülasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, merkezi sınava dair ortaya atılan asılsız iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

SINAV SÜRECİ ŞEFFAF YÜRÜTÜLDÜ

Ekonomim'e göre, 15 Haziran’da hem yurt içinde hem de yurt dışında düzenlenen LGS sınavının iki oturum şeklinde, öğretmen ve idarecilerin yoğun özverisiyle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanan sınav soruları, 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınarak akademisyen, alan uzmanları ve deneyimli öğretmenler tarafından hazırlanmıştır."

544 OKULDAN 719 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Bakanlık açıklamasında, ülke genelindeki 544 farklı okuldan toplam 719 öğrencinin tam puan alarak birincilik elde ettiği sınavın, önceki yıllarda olduğu gibi ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık şekilde uygulandığı vurgulandı.

Sınav sonrasında kamuoyunun detaylı biçimde bilgilendirildiğini hatırlatan Bakanlık, gelen her türlü itirazın titizlikle incelendiğini ve sürecin hiçbir aşamasına gölge düşürülmesine müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu açıklamalara rağmen öğrencilerimizin ve ailelerimizin duygularını istismar ederek çıkar elde eden bazı art niyetli kişiler, 'Konuştuğum kimi öğrenciler sınav zordu dedi. Onların zor demesine rağmen tüm soruları doğru yapan 719 öğrenci olamaz' tezviratı ile kamuoyunu yanıltıcı spekülasyonlarını sürdürüp 'Bir ilde soruların tamamına doğru cevap veren 300 öğrenci var' gibi akla mantığa sığmayan hayal mahsulü uydurma söylemlerle bilgi kirliliği yaratmaya devam ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı olarak altını bir kez daha çizerek belirtmek isteriz ki LGS dahil bütün sınavların her aşaması büyük bir titizlik ve özenle yürütülmüştür.

Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hukukunu ve fedakarlıklarını korumak, Bakanlığımızın en önemli önceliğidir. Bu önemden hareketle mesnetsiz, tutarsız ve iftira dolu tüm bu iddiaları ileri sürenleri bir kez daha empati yaparak duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Bu iddialarla ülke gündemini meşgul ederek çocuklarımızın duygu ve beklentileri üzerinden siyaset yapmanın ve çıkar elde etmeye çalışmanın vicdani ve ahlaki yönünü bir kez daha düşünüp değerlendirmelerini tavsiye ederiz. Gelinen aşamada tüm açıklamalarımıza rağmen kamuoyunu yanıltıcı bu tür iddiaları ortaya atanlar hakkında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulduğunu da paylaşmak isteriz. Sürece ilişkin olarak öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin alın terine ve başarılarına gölge düşürecek yanlış bilgi ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."