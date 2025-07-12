İntihar sandılar, gerçek bıraktığı notla ortaya çıktı!

İstanbul Fatih'teki Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'nde yer alan bir ofiste, 47 yaşındaki Muhammed Faysal Kutsal başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinde bulunan S.A., polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, Kutsal ile otururken kendisinin borçlarından bahsettiğini ve bir anda çantasından çıkardığı silahla intihar ettiğini öne sürdü. Bu ifade üzerine olay, intihar olarak değerlendirildi.

NOT ORTALIĞI KARIŞTIRDI: “BANA BİR ŞEY OLURSA SORUMLUSU S.A.”

Ancak olayın seyri, Kutsal’ın bir arkadaşına bıraktığı notla değişti. M.G. isimli kişi, polise giderek, olaydan önce Kutsal ile bir börekçide buluştuklarını, burada kendisine bir not verdiğini ve “Bana ulaşamazsan bu notu aileme ver” dediğini anlattı.

Kutsal’ın notunda şu ifadeler yer aldı: "S.A. tarafından dolandırıldığını, bu kişinin kaçak otel işlettiğini, sahte döviz işi ve kara para akladığını, kendisine herhangi bir şey olursa sorumlusunun S.A. olduğunu" belirtti.

Notun polise teslim edilmesi üzerine S.A. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Olayın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Yakup Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir şey duymadım. İçeride çalışıyordum. Sonra polis ve ambulansı görünce dışarı çıkıp baktık. Sorduğumuzda intihar ettiği söylendi." ifadelerini kullandı.