ALES başvuruları başladı!

6 Temmuz’da yapılacak ALES sınavı için başvuru süreci resmen başladı. Yüksek lisans ve doktora hayali kuran adaylar için başvuru takvimi ve detaylar ÖSYM tarafından açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
ALES başvuruları başladı!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) başvurularının başladığını duyurdu.
Yüksek lisans, doktora programları ve akademik kadrolara giriş için şart olan sınav, 6 Temmuz 2025 Pazar günü yapılacak.

Adaylar, başvurularını bugünden itibaren 21 Mayıs 2025’e kadar tamamlayabilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

ALES başvuruları, şu üç yöntemle yapılabilecek:

ÖSYM Başvuru Merkezleri
ÖSYM'nin resmi internet sitesi: https://ais.osym.gov.tr
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması

Başvuru sürecinde adayların, sınava ilişkin tüm detaylara ALES kılavuzu üzerinden ulaşmaları tavsiye ediliyor. Kılavuz, ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı.

ALES KİMLER İÇİN GEREKLİ?

ALES, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracaklar, akademik kadrolarda görev almak isteyen adaylar, yurt dışında denklik işlemleri için puana ihtiyaç duyanlar için önemli bir kriter olarak kabul ediliyor.

Sınav, sayısal ve sözel testlerden oluşuyor ve puanlar 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor.

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