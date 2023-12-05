ALES Sonuçları Açıklandı!

19 Kasım Pazar günü yapılan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu.

ALES Sonuçları Açıklandı!
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2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3), 19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilmişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), internet sitesinden yaptığı açıklamada, ALES'in değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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