ALES Sonuçları Açıklandı!
19 Kasım Pazar günü yapılan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu.
2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3), 19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilmişti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), internet sitesinden yaptığı açıklamada, ALES'in değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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