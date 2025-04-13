ALES soruları erişime açıldı: Temel kitapçık ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) kapsamında merakla beklenen temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. Yapılan açıklamada, sınav sorularının yüzde 10’luk kısmının kamuoyunun erişimine açıldığı belirtildi.

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sınava başvuran adaylar; 13 Nisan 2025 tarihinde saat 13.15'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 23 Nisan 2025 tarihinde saat 23.59’ da sona erecektir"