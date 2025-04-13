ALES soruları erişime açıldı: Temel kitapçık ve cevap anahtarı yayımlandı

2025-ALES/1 sınavına giren adaylar için temel soru kitapçığının tamamı ve cevap anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı. ÖSYM, adayların 10 gün boyunca kitapçığa ulaşabileceğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
ALES soruları erişime açıldı: Temel kitapçık ve cevap anahtarı yayımlandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) kapsamında merakla beklenen temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. Yapılan açıklamada, sınav sorularının yüzde 10’luk kısmının kamuoyunun erişimine açıldığı belirtildi.

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sınava başvuran adaylar; 13 Nisan 2025 tarihinde saat 13.15'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 23 Nisan 2025 tarihinde saat 23.59’ da sona erecektir" 

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