Ara tatil tarihi belli oldu mu? MEB açıkladı

Milyonlarca öğrenci yoğun geçen okul döneminin stressini biraz olsun atabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceği ara tatili bekliyor. Peki ara tatil tarihi belli oldu mu? Ara tatil ne zaman başlıyor? Ara tatil ne zaman bitiyor? İşte öğrencilerin ve velilerin merak ettiği o soruların cevabı...

Ara tatil tarihi belli oldu mu? MEB açıkladı
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Kasım ayı içinde gerçekleşecek bir haftalık aranın ardından okullar 18 Kasım'da yeniden eğitime kaldığı yerden devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 1. dönem ara tatil takvimi belli oldu. 

ARA TATİL NE ZAMAN?

Okulların 9 Eylül 2024 tarihinde eğitime başlamasının ardından öğrenciler ara tatilin ne zaman olacağını merak ediyordu. MEB takvimine göre, okullarda ara tatil 11-15 Kasım tarihlerinde olacak. Öğrenciler 9 gün tatil yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 8 Kasım'tan itibaren başlayacak olan ara tatil 18 Kasım Pazartesi günü bitiyor.

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