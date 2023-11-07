Ara Tatil Zili 10 Kasım'da Çalacak

Okullarda ilk ara tatil zili 10 Kasım Cuma günü çalacak. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 13-17 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatilini yapacak. 20 Kasım Pazartesi ders başı yapılacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili 2 Ocak Pazartesi başlayacak 2 Şubat Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan Pazartesi ile 12 Nisan Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim öğretim yılı kapanışı ise 14 Haziran 2024'te gerçekleşecek.