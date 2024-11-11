Bakan Tekin duyurdu! 'Biyometrik Kimlik Sistemi' geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya’da düzenlenen "7. Özel Eğitimde Türkiye Buluşmaları" toplantısında yaptığı açıklamada, özel eğitim kurumlarında biyometrik kimlik doğrulama sisteminin en kısa sürede uygulanmaya başlanacağını söyledi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Bakan Tekin duyurdu! 'Biyometrik Kimlik Sistemi' geliyor
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Türkiye genelinde 3 bin 284 özel kurumda yaklaşık 700 bin özel öğrencinin eğitim aldığını belirten Tekin, özel eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla tedbirler aldıklarını ve biyometrik kimlik doğrulama ile öğrenci takibinin daha sağlıklı yapılacağını vurguladı. Bu sistemin, kurumların itibarını koruyarak sektörde şeffaflığı sağlayacağını ifade etti.

Bakan Tekin ayrıca, eğitim ücretlerinde her yıl yaşanan anlaşmazlıkları önlemek için yıllık sabit artış uygulamasına geçmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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