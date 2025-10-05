Bakan Tekin’den dikkat çeken açıklama: 12 yıllık zorunlu eğitim ve lisans eğitimi kısalıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik tartışmalara son noktayı koydu. Kanal 7’de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Tekin, uzun süredir üzerinde çalışılan raporun tamamlandığını belirterek, “Bunu sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacağız. Bu konuda karar verilirse farklı alternatifler var. İlk kabinede çok büyük ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapacağız” dedi.

Bakan Tekin, raporun detaylarına ilişkin bilgi paylaşmazken, yapılacak düzenlemenin toplumun değişen ihtiyaçlarına ve çağın gerekliliklerine uygun olacağını vurguladı. “Toplumsal beklentiler ve bilgiye erişimin kolaylaşması nedeniyle zorunlu eğitim süresi kısaltılabilir” diyen Tekin, dijitalleşen dünyada eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

LİSANS EĞİTİMİ İÇİN DE SÜRE KISALACAK MI?

Yusuf Tekin, konuşmasında yalnızca zorunlu eğitim süresine değil, yükseköğretimde planlanan değişikliklere de değindi. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) lisans eğitiminin üç yıla düşürülmesi yönündeki hazırlıklarını hatırlatan Tekin, bu düzenlemenin de eğitim sisteminde köklü bir dönüşümün parçası olduğunu belirtti.

Eğitim süresinin kısaltılmasının amacının öğrencilerin erken yaşta meslek hayatına katılımını desteklemek ve daha verimli bir öğrenim modeli oluşturmak olduğunu ifade eden Tekin, “Önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimi buna göre dizayn edilecektir” diyerek değişikliğin 2026’dan itibaren yürürlüğe girebileceğine işaret etti.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bakan Tekin’in açıklamalarının bir diğer önemli başlığı ise öğretmen atamaları ve Milli Eğitim Akademisi’nin yeni yapısı oldu. KPSS ile yapılan mülakat sisteminin bu yıl son kez uygulandığını duyuran Tekin, “Bunu bu yıl son kez yaptık” ifadesini kullandı.

Bakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 15 bin öğretmenin atanacağını belirterek, “2026 başından itibaren akademide 10 bin öğretmenin eğitim sürecini başlatacağız” dedi.