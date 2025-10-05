Sivas’ta dehşet anları! LPG tankı yerinden fırladı, yaralılar var

Sivas-Ankara karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan birinin LPG tankı yerinden fırladı. Tankın patlamaması olası faciayı önlerken, kazada 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta dehşet anları! LPG tankı yerinden fırladı, yaralılar var
Yayınlanma:

Sivas’ta ölümden dönülen bir trafik kazası yaşandı. Kaza, Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sivas’tan Ankara istikametine seyir halinde olan 06 DPM 617 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 56 AGM 278 plakalı Fiat marka araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Fiat marka araç, yol kenarındaki direğe çarparak adeta hurdaya döndü.
Kazanın ardından aracın bagajında bulunan LPG tankı yerinden fırladı, ancak hortum bağlantıları sayesinde kopmadan araçla irtibatını sürdürdü. Tankın patlamaması, olası bir can pazarını önledi.

10 KİŞİ YARALANDI, DURUMLARI AĞIR OLANLAR VAR

Kazada her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas LPG
