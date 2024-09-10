DGS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı.
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Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. ÖSYM son dakika açıklaması ardından DGS sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı.
Adaylar, DGS sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecekler. İşte 2024 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...
2024-DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır
Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.