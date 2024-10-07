Eğitimde 4+4+4 sistemi sona mı eriyor?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, 4+4+4 sisteminin de yer alan son 4 yılın tekrar ele alınacağını söyledi. Bakanlık kaynaklarından basına yansıyan bilgilere göre yeni sistem 3+1 olarak adlandırılıyor.

Plana göre LGS puanıyla öğrenci alan liseler 4 yıllık eğitime devam edecek ve 'ileri lise diploması' verecek. Geri kalan liseler 3 yıla düşürülecek ve 'normal lise diploması' verecek. 3 yıllık lise mezunu öğrencilerin üniversiteye başvurmaların önüne geçilecek.

Hepimizin Sendikası Grubu Sözcüsü Zafer İncebacak, mesleki eğitimin 3 yıl olmasının doğru bir yaklaşım olduğunu, ancak bu planlamayı sadece MEB yapamayacağını toplam bir plana ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Zafer İncebacak, "Milli Eğitim Bakanlığının 4+4+4 modelinin son ayağında yani lise ayağında süreyi kısaltmaya yönelik bakış açısı bakan yardımcısının sözleriyle gündeme geldi. Buna göre tabi kamuoyuna yansıyan bilgilere göre bazı lise türleri 3 yıl olacak ve bu liselerden çıkanlar üniversiteye gitmeyecek. Özellikle mesleki eğitimde meslek programları üç yıla düşürülebilir. Çünkü meslek programlarının esas amacı iş piyasasının, iş dünyasının ihtiyaç duyacak iş gücünü yetiştirmektir. Yani üniversiteye hazırlamak değil, bir meslek insanı olarak kişileri yetiştirmektir. Bunun için sadece milli eğitimin atacağı adımlar veya yapacağı bir takım düzenlemeler yetmez. Bu ekonomiyle beraber düşünülmesi gereken, ekonomide istihdam ve üretim odaklı bir yaklaşımın esas alınması ve bu temelde bir planlamayla birlikte götürülmesi gerekiyor. Tek başına milli eğitimin yapacağı hamlelerin, adımların ya da bir takım düzenlemelerin sonuç alıcı olmadığını düşünüyoruz." dedi.