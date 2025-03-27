Ethem Sancak Bilim Tarihi öğrencileriyle buluştu: "Bilgi üretmeden yeni dünyalara gidilemez"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Enstitüsü ve Bilim Tarihi Öğrenci Buluşmaları’nın ilkine ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, öğrencilerle iftar programında buluştu.

Sancak, üniversitede bulunmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, "Bu akşam çok heyecanlıyım. Burası, kendimi tanımaya başladığım yer. Fuat Hoca’nın Türkiye’ye dönme şartlarından biri de bu fakülteydi. Fatih Sultan Mehmet’in başarılarının bir benzerinin burada gerçekleşeceğine inanıyorum." dedi.

İftar programının ardından "Bilim ve İş Dünyasında Değer Üretmek" başlıklı konuşmasını yapan Sancak, bilginin İslam medeniyetindeki yerini vurguladı.

"Biz bilgiye nasıl bakmalıyız? Geçmişte nasıl baktık? Bilim tarihi öğrencileri burada çoğunlukta. Müslümanlar şuna inanır: Rabbimizin üç mutlak kudreti vardır. Kulun sahip olduğu iktidar, mülk ve bilgi aslında Allah’ındır. İnsan, bunları faydalı şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kur'an’daki ‘Oku’ emri, ilim edinmenin başlangıcıdır. Kur'an’ın üç temel direği vardır: Oku, aklet (aklını kullan) ve yaz." ifadelerini kullandı.

İslam medeniyetinin bu üç ilke üzerine inşa edildiğini belirten Sancak, tarih boyunca bilgiye verilen değere ilişkin örnekler paylaştı.

"Biz bilgiyi, dünyayı imar etmek ve insanlığa fayda sağlamak için ürettik. Peygamberimiz, ‘En hayırlı insan, çevresine faydalı olandır.’ diyor. Savaşta bile esirlerin serbest kalabilmesi için iki Müslümana okuma yazma öğretmeleri şart koşuluyordu. Bu, bilginin ne kadar önemli görüldüğünün en net göstergelerinden biridir." dedi.

Konuşmasında küresel dönüşümlere de değinen Sancak, dünyada yeni bir düzenin kurulduğunu ve Türkiye’nin bu süreçte güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini söyledi.

"Yeni bir uygarlık doğuyor. İnsanlık, belki Mars’ı fethedecek, yeni dünyalara yolculuk yapacak. Bizim de bu sürece hazırlıklı olmamız lazım. Geçmişte büyük imparatorlukları inşa eden bilgi üretim merkezlerini yeniden canlandırmalıyız. Bilgi kaynaklarımızı geliştirmeliyiz. İnsanlık Mars’a gidecekse, siz de gitmelisiniz. Yapay zeka geliştirilecekse, siz de üretmelisiniz." ifadelerini kullandı.