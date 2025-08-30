Genç öğrenci YÖK’e açtığı davayı kazandı: Hukuk Fakültesi baraj puanı düştü

Türkiye’de üniversiteye giriş sistemini yakından ilgilendiren kritik bir dava sonuçlandı. Arda Kuzey Keskin, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) hukuk fakültesi için başarı sırası barajını 125 binden 100 bine yükseltme kararını yargıya taşıdı.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, hukuk fakültesi başarı barajının 100 binden 125 bine indirilmesini sağlayan Arda Kuzey Keskin, yalnızca kendisi için değil, yüzlerce aday için de yeni bir yol açtı. Ek yerleştirmelerle bu sayının bin kişiyi aşması bekleniyor.

Bu yıl YKS tercih kılavuzuna göre hukuk fakültelerine giriş için aranan başarı sırası şartı 125 binden 100 bine yükseltilmişti. 112 bin sıralama yapan 20 yaşındaki Keskin, bu kararın iptali için Danıştay’a başvurdu.

Başvurusunda Keskin, bir yıldan uzun süredir 125 bin sıralama şartına göre hazırlandığını ve baraj değişikliğini sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrendiğini belirtti. Düzenlemenin sınava yalnızca dört ay kala yapılmasının adaletsiz olduğunu savundu.

YÖK ve ÖSYM ise yaptıkları savunmada kararın yer aldığı YKS Kılavuzu’nun şubat ayında yayımlandığını hatırlatarak, davacının 10 günlük süre içinde başvuru yapmadığını öne sürdü. Bu nedenle davanın reddini talep ettiler.

DANIŞTAY’DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Danıştay 8. Dairesi, Keskin’i haklı bularak YÖK’ün hukuk fakültelerine giriş barajını 100 bin olarak belirleyen kararını yürütmeyi durdurdu. Bu kararın ardından YÖK, adayların tercihlerini 125 bin başarı sırasına göre yapabileceğini açıkladı.

“AVUKAT OLMADAN İLK DAVAMI KAZANDIM”

Karar sonrası duygularını paylaşan Keskin, “Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte Arda Kuzey Keskin, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yerleşti. Onun başlattığı mücadele sayesinde 836 aday daha üniversiteli oldu. Bu öğrencilerden üçünün okul birincisi olduğu, tamamının vakıf üniversitelerine kayıt hakkı kazandığı öğrenildi.

Ek yerleştirmelerle birlikte bu sayının bin kişiyi bulması bekleniyor.

