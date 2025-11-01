İlköğretim müfredatına "Bilinçli Tüketici" dersi geliyor!

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre ilköğretim müfredatına “Bilinçli Tüketici” adında yeni bir ders eklenecek. Bu hamlenin amacı, çocukların erken yaşta tüketici haklarını öğrenmelerini sağlamak, bilinçli alışkanlıklar geliştirmelerine öncülük etmek ve ekonomik farkındalık kazanmalarına yardımcı olmak olarak açıklandı.

Programda, uygun görülen seçmeli derslerde de bilinçli tüketime yönelik içeriklerin yer alacağı belirtildi. Bu sayede öğrencilerin, üretim-tüketim ilişkilerini daha iyi kavramaları, çevreye duyarlı ve haklarını bilen bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE "EVDE EĞİTİM" MODELİ

Program kapsamında, tüm çocukların kaliteli ve ücretsiz okul öncesi eğitime erişiminde fırsat eşitliğinin sağlanması öncelikli hedefler arasında yer aldı. Bu doğrultuda, okul öncesine yönelik derslik yapımının hızlandırılacağı ve köy ile taşımalı eğitim merkezlerinde yeni ana sınıflarının kurulacağı bildirildi. Dikkat çeken bir diğer yenilik olarak, “Evde okul öncesi eğitim” modelinin de uygulanacağı duyuruldu. Hayırseverler ve özel sektörün, yatırımlarını okul öncesi eğitim alanına yönlendirmeleri için teşvik edilmesi de programda yer aldı.

Hükümet, üretici ve tüketici haklarının korunduğu, işlem maliyetlerinin azaldığı kalite odaklı bir ticaret ortamı hedefliyor. Bu çerçevede, tüketiciyi koruma mevzuatının güncelleneceği, hassas gruplara yönelik özel önlemlerin getirileceği ve bilinçli tüketim kültürünün yaygınlaştırılacağı ifade edildi. Eğitimde kapsayıcılığın güçlendirilmesi amacıyla, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen güvenli eğitim ortamları oluşturulacak. Okuldan kopma riski bulunan öğrencilere yönelik önleyici mekanizmalar hayata geçirilecek. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için ise okulların fiziki altyapısı ve beşeri kaynaklarının artırılması planlanıyor. Ayrıca, kaynaştırma eğitimi gören öğrenciler için özel etkinlik setleri hazırlanacak.

UZAKTAN EĞİTİM ALTYAPISI YAPAY ZEKÂ İLE GÜÇLENDİRİLECEK

Eğitim sisteminin, olağanüstü durumlara karşı daha esnek bir yapıya kavuşturulması da hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu kapsamda bireyselleştirilmiş öğrenme sistemini etkinleştirecek ve uzaktan eğitim platformlarını güçlendirecek. MEBİ adlı yapay zekâ destekli öğrenme platformunda kişiselleştirilmiş analizler yapılacak ve bir dijital asistan sistemi geliştirilecek. EBA içeriklerinin de çeşitlendirilerek öğretim materyalleri, eğitsel videolar, simülasyonlar ve dijital kitaplar ekleneceği belirtildi.

Yeni dönemde, öğrenciler arasında çevre bilincini artırmak amacıyla iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve gönüllülük temalı resim, şiir, afiş ve kısa film yarışmaları düzenlenecek. Bağımlılıkla mücadele kapsamında ise tiyatro, münazara, kısa film ve resim yarışmaları yapılacak. Ek olarak, “Ulusal GençTek Zirvesi” ile öğretmen ve öğrencilerin bilişim alanındaki yenilikçi projeleri tanıtılacak.

Açıklanan program, Türkiye’nin eğitim sistemini geleceğin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Nihai hedef; öğrencilerin hem teknolojiyi etkin kullanan hem de sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak olarak özetlendi.