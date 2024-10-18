İstanbul'da ders saatleri değiştirildi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) genelgesine dayanarak, İstanbul Valiliği, ikili eğitim yapılan 34 ilçedeki okullarda ders sürelerinde düzenlemeye gitti. TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, bu okullarda ders süreleri 40 dakikadan 35 dakikaya düşürüldü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul'da ders saatleri değiştirildi!
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Genelgede, derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim-öğretim sürecini aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları gerektiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm illere gönderilen "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelgede, gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla mevcut ileri saat uygulamasının devam ettirildiği hatırlatıldı. Ayrıca, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ders yılının 180 iş gününden az olmaması gerektiği vurgulandı.

İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlangıç ve bitiş saatleri ile ilgili olarak yönetmelik hükümlerine yer verilen genelgede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine uygun olarak günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin valiliklerde olduğu ifade edildi.

Genelgede, yaz saati uygulamasının devam etmesi nedeniyle "kış saati" düzenlemesine ilişkin taleplerin valiliklerin yetki alanında olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önüne alınarak, okullardaki ders saatlerinin eğitim-öğretim faaliyetini aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için tüm gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

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