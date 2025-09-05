İstanbul’da okullar ilk gün geç başlayacak: İşte yeni saatler

Yapılan açıklamada, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü resmi ve özel ilkokul, ortaokul ile liselerde derslerin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacaktır. İstanbul’da 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak olup, ilk gün itibarıyla 17 bin servis aracının ve çocuklarını kendi araçlarıyla okula götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı öngörülmektedir.

Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için, 8 Eylül Pazartesi günü ilimizdeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.”