İstanbul’da okullar ilk gün geç başlayacak: İşte yeni saatler

İstanbul Valiliği, eğitim öğretimin ilk gününde trafikte yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenleme açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul’da okullar ilk gün geç başlayacak: İşte yeni saatler
Yayınlanma:

Yapılan açıklamada, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü resmi ve özel ilkokul, ortaokul ile liselerde derslerin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bilindiği üzere 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacaktır. İstanbul’da 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak olup, ilk gün itibarıyla 17 bin servis aracının ve çocuklarını kendi araçlarıyla okula götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı öngörülmektedir.

Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için, 8 Eylül Pazartesi günü ilimizdeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.”

Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam listeHafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam listeYurt
Su stoğu kritik seviyede! İstanbul barajlarında son durumSu stoğu kritik seviyede! İstanbul barajlarında son durumYurt
eğitim okul
Günün Manşetleri
Özgür Özel yeni parti kuracak mi kuracak?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
Son dakika açıklaması
ASSAN Group’a askeri casusluk operasyonu
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İsrail basınındaki suikast haberine yanıt geldi!
Rusya’yı finanse etmeyi bırakın, petrolü durdurun
Üreticileri baskı altına aldılar! Listede 5 dev marka var
Türkiye KKTC’nin yanında, yeni projeler yolda
Çok Okunanlar
Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları
5 eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları 5 eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları
AFAD ve Kandilli’den deprem son dakika haberleri – Nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli’den deprem son dakika haberleri – Nerede deprem oldu?