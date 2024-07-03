İstanbul'un en iyi meslek liseleri açıklandı! O lise birinci oldu

İstanbul'un en iyi meslek liseleri taban puanları sıralamasına göre belli oldu. İstanbul'daki o meslek lisesi, diğer liseleri geçerek sırlamada birinci oldu.

İstanbul'un en iyi meslek liseleri açıklandı! O lise birinci oldu
İstanbul'un en iyi meslek liseleri açıklandı! O lise birinci oldu
Editör: Nurullah Aydın
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İstanbul'da meslek lisesi okumak isteyen öğrenciler bu haber sizi ilgilendiriyor. İstanbul'un en iyi meslek liseleri listesi taban puanları baz alınarak belirlendi. Peki hangi meslek lisesi birinci oldu? Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öne çıkan meslek liseleri arasında. Bu liseler ve taban puanları ise aşağıda bulunuyor. İşte İstanbul'un en iyi meslek liseleri listesinin ayrıntıları...

İSTANBUL'UN EN İYİ MESLEK LİSELERİ

İstanbul'un en iyi meslek liseleri

Taban puanları sıralamasına göre İstanbul'un en iyi meslek liseleri listesi aşağıdaki gibidir;

1. Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, taban puanı: 488,403

2. Teknopark İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, taban puanı: 480,896

3. İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, taban puanı: 466,113

4. İstanbul Havalimanı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, taban puanı: 458,959

İstanbul'un en iyi meslek liseleri açıklandı! O lise birinci oldu - Resim : 2

5. Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, taban puanı: 439,172

6. Maçka Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, taban puanı: 435,77

7. Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, taban puanı: 422,48

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