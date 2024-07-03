İstanbul'un en iyi meslek liseleri açıklandı! O lise birinci oldu

İstanbul'da meslek lisesi okumak isteyen öğrenciler bu haber sizi ilgilendiriyor. İstanbul'un en iyi meslek liseleri listesi taban puanları baz alınarak belirlendi. Peki hangi meslek lisesi birinci oldu? Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öne çıkan meslek liseleri arasında. Bu liseler ve taban puanları ise aşağıda bulunuyor. İşte İstanbul'un en iyi meslek liseleri listesinin ayrıntıları...

İSTANBUL'UN EN İYİ MESLEK LİSELERİ

Taban puanları sıralamasına göre İstanbul'un en iyi meslek liseleri listesi aşağıdaki gibidir;

1. Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, taban puanı: 488,403

2. Teknopark İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, taban puanı: 480,896

3. İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, taban puanı: 466,113

4. İstanbul Havalimanı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, taban puanı: 458,959

5. Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, taban puanı: 439,172

6. Maçka Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, taban puanı: 435,77

7. Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, taban puanı: 422,48