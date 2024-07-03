İstanbul'un en iyi üniversiteleri! O üniversite dikkat çekti

Enformatik Enstitüsü'nün yayımladığı listeye göre İstanbul'un en iyi üniversiteleri belirlendi. Listeye göre İstanbul'un en iyi üniversitesi İstanbul Üniversitesi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi de sıralamada üst sıralarda yer alıyor. Enformatik Enstitüsü'ndeki en son bilgilere göre İstanbul'un en iyi 14 üniversitesinin listesi şöyle...

Enformatik Enstitüsü'ne göre İstanbul'un en iyi 14 üniversitesi aşağıdaki gibidir;

1. İstanbul Üniversitesi,

2. İstanbul Teknik Üniversitesi,

3. Boğaziçi Üniversitesi,

4. Yıldız Teknik Üniversitesi,

5. Marmara Üniversitesi,

6. Koç Üniversitesi,

7. Sabancı Üniversitesi,

8. Bezmialem Üniversitesi,

9. Özyeğin Üniversitesi,

10. Yeditepe Üniversitesi,

11. Bahçeşehir Üniversitesi,

12. İstanbul Medeniyet Üniversitesi,

13. Acıbadem Üniversitesi,

14. İstanbul Bilgi Üniversitesi.