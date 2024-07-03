İstanbul'un en iyi üniversiteleri! O üniversite dikkat çekti

Enformatik Enstitüsü, İstanbul'daki en iyi üniversitelerin listesini yayımladı. Peki, İstanbul'un en iyi 14 üniversitesi hangileri? İstanbul'un en iyi üniversitesi hangisi? İşte ayrıntılar...

İstanbul'un en iyi üniversiteleri! O üniversite dikkat çekti
Editör: Yağmur Biçen
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 Enformatik Enstitüsü'nün yayımladığı listeye göre İstanbul'un en iyi üniversiteleri belirlendi. Listeye göre İstanbul'un en iyi üniversitesi İstanbul Üniversitesi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi de sıralamada üst sıralarda yer alıyor. Enformatik Enstitüsü'ndeki en son bilgilere göre İstanbul'un en iyi 14 üniversitesinin listesi şöyle...

İstanbul'un en iyi üniversiteleri! O üniversite dikkat çekti - Resim : 1

Enformatik Enstitüsü'ne göre İstanbul'un en iyi 14 üniversitesi aşağıdaki gibidir;

1. İstanbul Üniversitesi,

2. İstanbul Teknik Üniversitesi,

3. Boğaziçi Üniversitesi,

İstanbul'un en iyi üniversiteleri! O üniversite dikkat çekti - Resim : 2

4. Yıldız Teknik Üniversitesi,

5. Marmara Üniversitesi,

6. Koç Üniversitesi,

İstanbul'un en iyi üniversiteleri! O üniversite dikkat çekti - Resim : 3

7. Sabancı Üniversitesi,

8. Bezmialem Üniversitesi,

9. Özyeğin Üniversitesi,

İstanbul'un en iyi üniversiteleri! O üniversite dikkat çekti - Resim : 4

10. Yeditepe Üniversitesi,

11. Bahçeşehir Üniversitesi,

12. İstanbul Medeniyet Üniversitesi,

13. Acıbadem Üniversitesi,

14. İstanbul Bilgi Üniversitesi.

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