İşte Türkiye'nin En İyi 10 Eğitim Fakültesi

Eğitim hakkında haberler üreten Dreambig internet sitesi, Türkiye'nin en iyi eğitim fakülteleri listesini belirledi. Buna göre Türkiye'nin en iyi 10 eğitim fakültesi hangisi oldu? Liste içerisinde hangi üniversiteler hangi şehirden hangi üniversiteler öne çıkıyor? İşte merak edilen Türkiye'nin en iyi 10 eğitim fakültesi listesi...

Türkiye'nin En İyi 10 Eğitim Fakültesi

Liste içerisinde Ankara'da bulunan eğitim fakülteleri öne çıkıyor. Konya, İstanbul, Eskişehir ve Bursa'dan da üniversiteler bulunuyor.

1. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Eğitim Fakültesi

3. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi

4. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

5. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi

6.Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

7. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

8. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi

9. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

10. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi