KPSS tercih sonuçları açıklandı!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/1 tercih sonuçları açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 24 Temmuz 2025 saat 11.30 itibarıyla KPSS-2025/1 tercih sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınan KPSS-2025/1 tercihleri kapsamında, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2025 saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlayabilecekler.”

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