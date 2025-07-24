KPSS tercih sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 24 Temmuz 2025 saat 11.30 itibarıyla KPSS-2025/1 tercih sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınan KPSS-2025/1 tercihleri kapsamında, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2025 saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlayabilecekler.”