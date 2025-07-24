Lionel Messi All-Star maçında oynamadı: Ceza alacak mı?

Inter Miami’nin yıldızı Lionel Messi, MLS All-Star maçında forma giymedi. Lig kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alabilir.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Lionel Messi All-Star maçında oynamadı: Ceza alacak mı?
Yayınlanma: Güncellenme:

MESSI ALL-STAR MAÇINDA FORMA GİYMEDİ: 1 MAÇLIK CEZA GÜNDEMDE

MLS 2025 All-Star maçında Meksika Ligi karmasıyla karşılaşan MLS All-Star takımı mücadeleyi 3-1 kazanırken, Lionel Messi sahada yer almadı.

MLS kuralları gereği, All-Star maçında oynamayan oyuncular disiplin cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Inter Miami’nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin de bu kurala takılması bekleniyor.

CEZA GÖRÜŞMESİ BAŞLIYOR

MLS yönetimi, Messi'nin durumu hakkında ilk olarak kulübüyle görüşeceğini duyurdu. The Guardian’a göre Messi’ye 1 maçlık ceza verilmesi gündemde.

Geçtiğimiz sezon da sakatlığı sebebiyle All-Star maçına çıkamayan Messi’nin, bu kez cezaya engel bir durumu olmadığı iddia edildi.

DAHA ÖNCE ZLATAN’A CEZA VERİLMİŞTİ

MLS'te daha önce benzer bir durum Zlatan Ibrahimovic'in başına gelmişti. İsveçli yıldız All-Star maçına çıkmadığı için 1 maç ceza almıştı.

LPG'ye bu gece zam geliyor: Sürücüler dikkat!LPG'ye bu gece zam geliyor: Sürücüler dikkat!Yurt
Türkiye’de her 7 işçiden sadece 1’i sendikalı: İşte en güçlü sendika ve iş kollarıTürkiye’de her 7 işçiden sadece 1’i sendikalı: İşte en güçlü sendika ve iş kollarıGündem
O üniversite Yahudi öğrencileri koruyamadığı için 200 milyon dolar ödeyecekO üniversite Yahudi öğrencileri koruyamadığı için 200 milyon dolar ödeyecekGündem
lionel messi all star ceza
Günün Manşetleri
322 MİLYON DOLARLIK SİLAH SATIŞI
KURTULAN YOK
HÜKÜMET SÖZÜNDE DURMADI
ESENYURT’TA NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Eskişehir’de alevler can aldı!
ORMAN YANGINI RİSKİ BÜYÜYOR
EUROFİGHTER İÇİN MUTABAKAT SAĞLANDI
İstanbul’da huzur operasyonu
VATAN PARTİSİ'NDEN DESTEK ZİYARETİ
“BAHÇELİ ANAYASADAKİ TÜRK TANIMINI TARTIŞMAYA AÇIYOR”
Çok Okunanlar
Araç fiyatları ÖTV düzenlemesiyle değişti Araç fiyatları ÖTV düzenlemesiyle değişti
24 Temmuz altın fiyatları açıklandı 24 Temmuz altın fiyatları açıklandı
Akaryakıt fiyatlarında tablo ne durumda? Akaryakıt fiyatlarında tablo ne durumda?
Rus yolcu uçağı kayboldu! Rus yolcu uçağı kayboldu!
HÜKÜMET SÖZÜNDE DURMADI HÜKÜMET SÖZÜNDE DURMADI