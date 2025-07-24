Lionel Messi All-Star maçında oynamadı: Ceza alacak mı?

MESSI ALL-STAR MAÇINDA FORMA GİYMEDİ: 1 MAÇLIK CEZA GÜNDEMDE

MLS 2025 All-Star maçında Meksika Ligi karmasıyla karşılaşan MLS All-Star takımı mücadeleyi 3-1 kazanırken, Lionel Messi sahada yer almadı.

MLS kuralları gereği, All-Star maçında oynamayan oyuncular disiplin cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Inter Miami’nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin de bu kurala takılması bekleniyor.

CEZA GÖRÜŞMESİ BAŞLIYOR

MLS yönetimi, Messi'nin durumu hakkında ilk olarak kulübüyle görüşeceğini duyurdu. The Guardian’a göre Messi’ye 1 maçlık ceza verilmesi gündemde.

Geçtiğimiz sezon da sakatlığı sebebiyle All-Star maçına çıkamayan Messi’nin, bu kez cezaya engel bir durumu olmadığı iddia edildi.

DAHA ÖNCE ZLATAN’A CEZA VERİLMİŞTİ

MLS'te daha önce benzer bir durum Zlatan Ibrahimovic'in başına gelmişti. İsveçli yıldız All-Star maçına çıkmadığı için 1 maç ceza almıştı.